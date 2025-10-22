ポールトゥウィンホールディングスが反落している。２１日の取引終了後に２１万５０００株の立会外分売を実施すると発表しており、短期的な需給面への影響が警戒されているようだ。株主からの売却意向を踏まえて社内で検討した結果、株式の分布状況改善及び流動性の向上を図るために実施する。分売予定期間は１０月２９日～３１日で、分売値段は分売実施日の前営業日の終値もしくは最終気配値を基準として決定