コンヴァノは強弱観対立のなか、前日終値近辺でのもみ合い。前日取引終了後、韓国ＨＭＳｏｌｕｔｉｏｎ社と鼻筋形成用糸リフト素材の共同開発及び独占輸入代行に関する業務提携契約を締結したことを発表した。糸リフト市場における製品ポートフォリオを拡充し、注入系施術に続く第二の事業の柱を構築する構えにある。ただ、株価は直近２営業日で１３％以上の上昇を示していたこともあり、目先利益確定売りを誘発し上値は