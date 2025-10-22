ＥＲＩホールディングスは反発。２１日取引終了後、小型ドローン開発ベンチャーのＴＯＭＰＬＡ（トンプラ、川崎市幸区）の株式を取得し、子会社化すると発表した。株式譲渡日は月内を予定している。これが材料視されているようだ。 出所：MINKABU PRESS