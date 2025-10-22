バイエルンは21日、ビンセント・コンパニ監督との契約を29年まで延長したことを発表した。昨シーズンからバイエルン監督に就任したコンパニ監督。一昨季は無冠に終わったチームを立て直し、就任初年度にブンデスリーガ優勝へと導いた。就任2年目を迎えた今季はブンデス開幕7連勝、公式戦12連勝を記録するなど、好調をキープしている。コンパニ監督はクラブを通じ、「光栄だし、感謝の気持ちでいっぱいです」と語っている。「