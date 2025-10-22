札幌・西警察署は2025年10月22日、札幌市西区に住む70代女性のキャッシュカードがだまし取られる詐欺盗事件が発生したと発表しました。警察によりますと、10月21日午後4時ごろ、女性宅に区役所職員をかたる女から「保険金の払い戻しがあるので口座を教えてください」と電話がありました。その後、北海道銀行小樽支店のマエダと名乗る男から「使っているキャッシュカードが使えなくなる」などと電話があり、北海道銀行