「キス中に声を出すなんて、下品だと思われないかな…」と思っている女性も多いですよね。でも実は、キス中の女性の声に思わず興奮する男性も多いのだとか。そこで今回は彼を満足させる「キス中の声の出し方」をご紹介します。｜色っぽいと吐息「ん…」と色っぽい吐息に興奮する男性は多くいます。感じているような鼻から漏れる吐息には、思わず彼も理性が飛びそうになってしまうでしょう。自分が気持ちいいと思ったタイミングで、