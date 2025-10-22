秋田県湯沢市のＪＲ湯沢駅近くの民家に入り込んだクマは、２１日午後９時現在も屋内にとどまっている。現場周辺の小学校では、保護者が登下校に付き添うなど対応に追われている。民家は同駅の北約２５０メートルの住宅街にある。市は玄関先にハチミツや米ぬかを入れた箱わなを置き、捕獲を試みている。クマによるとみられる物音が聞こえているが、職員や猟友会も屋内の様子を確認できないでいる。県警湯沢署などによると、周