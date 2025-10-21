「いつも最初はうまく行っても、なぜか長続きしない…」と悩む女性は少なくありません。実は、恋愛が終わる原因の多くは“無意識の癖”。本人に悪気がなくても、男性が静かに距離を置いてしまう瞬間があるのです。そこで今回は、そんな恋愛が長続きしない女性の“やりがち習慣”を紹介します。愛情確認してばかり「私のこと好き？」「会いたいって言ってよ」など、つい愛情確認しくなることがあるでしょう。でも、頻度が増えるほど