「運動も食事制限も続かないから、サプリでなんとかしたい」そんな気持ちから“飲むだけダイエット”に頼る人は少なくありません。でも実は、“サプリを飲むだけ”に頼るほど痩せにくく、挫折リスクが高まる可能性があるのをご存知ですか？そこで今回は、多くの人が陥る“サプリ頼みダイエット”の失敗パターンと、正しい付き合い方を解説します。🌼３ヶ月で−８kgに成功。40代からのダイエット「実践したこと」＆「やめた