喜劇王チャップリンのルーツに迫るドキュメンタリー映画『チャップリン』より、予告編と新場面写真8点が解禁された。【動画】喜劇王の原点をたどる『チャップリン』予告編本作は、極貧の少年時代から米国を追放されスイスで過ごした晩年まで、喜劇王チャーリー・チャップリンのルーツに迫る新たな視点の物語。チャップリン家が全面的に協力し公認した唯一のドキュメンタリーである。ドタバタ喜劇に庶民の哀愁や社会風刺を巧