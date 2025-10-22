【2025年ドラフト注目投手「生採点」】【ドラフト情報】明大・毛利海大は「オリ山下舜平大仕込み」の強烈バックスピンが武器中西聖輝（青学大）◇◇◇とにかく、投げるたびに抑えてしまう。「鬼の東都」とも呼ばれる学生球界最高レベルの野球技術と、選手の質と、勝利に対する執着心の高さが渦巻くリーグ戦で、この春まで5連覇。その投手陣の絶対的エースとして3年春からの4シーズン、いつもコンスタントな内容