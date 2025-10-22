【羽川豊の視点 Weekly Watch】【羽川氏コラム】国内では「心技体」を鍛えるには限界がある。実績がなくても海外挑戦を怖がらないで国内ツアーで戦う選手にはビッグボーナスです。今年から日本オープンの優勝者に翌年のマスターズと全英オープンの出場資格が付与されることになりました。全英は国内でも予選会が行われていますが、世界のゴルファーが憧れるマスターズの切符を手に入れることは容易ではありません。例えば