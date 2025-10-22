肌寒さを通り越し、なんだか寒い……。季節は移っているようです。そろそろ衣替えをしないと着る服がなくなってしまうという人も多いかもしれません。朝日印刷×古林紙工 食品や医薬品のパッケージ印刷を手掛ける2社を比較ついこの間まで「いつまで猛暑日が続くんだ」と文句を言っていたのに、ジャケットがないと外も歩けないと嘆く。随分と勝手な言いぐさですが、寒いものは寒いのだから仕方ありません。今回は、そんなワガ