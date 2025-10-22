女優の出口夏希（24）が出演する明治「メルティーキッス」の新CMが10月21日に解禁された。【もっと読む】吉岡里帆ようやく大河出演決定でもよぎる…新垣結衣が“超えるべき壁”になってしまう黒歴史CMは雪が積もる公園で待ち合わせをする本人が商品を口にするという展開。新CMに対しては《出口夏希ちゃんは最高すぎる》といったファンの歓喜の声がXに上がる一方で、《メルティーキッス 今年からガッキーじゃないの！？ 今年は