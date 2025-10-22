木村拓哉（52）が20日、都内で開催された映画「TOKYOタクシー」（11月21日公開）のセレモニーに主演の倍賞千恵子（84）を乗せて登場した。2人は宮崎駿監督のアニメ映画「ハウルの動く城」（2004年）以来の共演で、実写では初共演。賠賞は木村の運転に「運転がとてもお上手で安心していました」とコメントした。【もっと読む】「人間・明石家さんま」を上梓した日テレの元プロデューサー・吉川圭三氏が見た「本人の素顔」木村は