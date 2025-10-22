北朝鮮が韓国の李在明（イ・ジェミョン）政権に入って初めてミサイルを発射した。韓国軍の合同参謀本部によると、北朝鮮は22日、東海（トンヘ、日本名・日本海）上に弾道ミサイルを発射した。北朝鮮の弾道ミサイル挑発は5月8日以来167日ぶりで、今年5回目。軍は北朝鮮が発射した弾道ミサイルの機種や射程距離など諸元を分析している。特にトランプ米大統領、中国の習近平国家主席らが来週、慶州（キョンジュ）アジア太平洋経済協力