往診専門動物病院わんにゃん保健室院長・江本宏平氏が監修する飼い主向け実用書『猫の介護ハンドブック 〜気持ちに寄り添う緩和ケア・ターミナルケア・看取り〜』が、2025年10月22日に第4刷の発行を迎えます。2022年の刊行以来、老猫の在宅ケアや終末期に寄り添う飼い主から大きな反響を集め、累計発行部数は7,500部となりました。猫の本専門出版「ねこねっこ」から発行されている、実践的な介護方法と心の整え方をまとめた一冊で