ソーバルは前日比３円高の９１２円で寄り付くなど小幅高スタート。ウエルスアドバイザーは２２日付リポートで、ＩＴ業界における投資が旺盛なことから、下期も順調な推移が見込まれるとしている。同リポートでは、ソーバルが１４日に発表した２６年２月期第２四半期累計（２５年３ー８月）の連結決算では不採算案件の発生で営業減益となったものの、期初計画をやや上回ったと指摘。連結子会社で利益率の高い物流システム案