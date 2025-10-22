２２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の午前の終値は、前日終値比２３８円５０銭安の４万９０７７円５６銭だった。自民党の高市総裁が首相に指名され、政権が安定するとの期待感から、日経平均は２１日まで２日連続で史上最高値を更新し、初めての５万円台に迫った。２２日の取引では相場の急上昇に対する反動から、当面の利益を確定させる動きが出ている。前日の米株式市場でハイテク株が下落した流れから、日