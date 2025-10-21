とちぎテレビ バスケットボールＢ１の宇都宮ブレックスは、２２日に行われる「東アジアスーパーリーグ」の地元開幕戦を前に２１日、チーム練習を公開しました。 ブレックスアリーナ宇都宮で行われた練習には、比江島慎選手や高島紳司選手、先日加入したジャスティン・ハーパー選手などが参加しました。 東アジアスーパーリーグは、日本や韓国、台湾な