とちぎテレビ 宇都宮市では２１日、戦地や市内への空襲で亡くなった戦没者を悼む追悼式が行われました。 宇都宮市文化会館で開かれた追悼式には、戦没者の遺族や一般市民などおよそ１００人が参列し黙とうを捧げました。続いて、佐藤栄一市長が式辞を述べました。 ことしは戦後８０年の節目にあたっていて、市の平和親善大使として８月に広島へ派遣された中学生たちが、訪問した広島平和記念資料館で感じてきたことを報告