―［言論ストロングスタイル］― 10月21日、自民党の高市早苗総裁が衆参両院の首相指名選挙で第104代首相に選出された。首班指名にいたるまで、自民党総裁選で小泉進次郎氏の敗北、高市早苗氏の勝利という予想外の展開から、公明党の連立離脱、そして「高市か玉木か」という新たな政治的選択肢の出現まで――日本政治は今、かつてない流動化の渦中にある。党員票と民意の乖離、言論戦から逃げた「大本命」の失墜、窮地に立つ公明党