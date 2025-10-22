21日夕方、八郎潟町の国道7号で車がクマに衝突しました。運転していた女性にけがはありませんでした。五城目警察署の調べによりますと21日午後6時50分ごろ、八郎潟町真坂字鳥屋崎の国道7号を能代市方向から秋田市方向に走っていた軽乗用車が、左から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた潟上市の30代の女性にけがはありませんでした。クマの体長は約1メートルだったということです。警察は付近の住民に注意を