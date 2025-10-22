21日夜、美郷町の国道13号で車がクマに衝突しました。運転していた男性にけがはありませんでした。大仙警察署の調べによりますと21日午後10時35分ごろ、美郷町金沢字米ノ口の国道13号を横手市方向から大仙市方向に走っていた軽乗用車が、進行方向右側から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた秋田市の60代の男性にけがはありませんでした。クマの体長は約1メートルだったということです。最も近い民家までは約