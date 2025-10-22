月末は、より親しい相手との輪が生まれやすい雰囲気がありそうです。人との関係は適切な線引きが大事ですが、時と場合によっては、ある程度感情や感覚に任せたほうがうまくいくこともあるでしょう。各星座の10月後半の恋愛運を、早速チェックしていきましょう。現在、2025年下半期の恋愛占いも公開中。こちらも併せてチェックしてみてくださいね！画像をタップしてね！恋愛運を全文読みたい方はこちらをタップ10月後半：おひつじ座