日本航空（JAL）は、成田貨物エリア見学ツアーが当たる抽選企画を10月14日から10月23日まで実施している。当選者は本人を含む2名まで参加でき、見学日は11月13日・20日・27日・29日。29日は午前10時から正午までと午後2時から4時までの2回実施する。所要は約2時間。対象はJALふるさと納税で登録済みで、1月1日から9月30日までに寄附を5件以上完了し、期間内にキャンペーン登録を済ませた人とする。応援寄附と災害支援寄附は対象外