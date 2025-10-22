がんと診断を受けたことを家族に伝えるのは難しい。永寿総合病院がん診療支援・緩和ケアセンター長の廣橋猛さんは「私は2023年の2月に甲状腺癌と診断され、5月に甲状腺全摘手術を受けた。診断を受けたときに、家族にどう伝えたらいいか非常に戸惑った」という――。※本稿は、廣橋猛『つらさを抱える患者にできることはもっとある 緩和ケアをポジティブに変える本』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝©Cover Image