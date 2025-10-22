酒田市役所は酒田市役所の本庁舎で、きょう午前 9 時頃に鳥海山の初冠雪を確認したと発表しました。今年は過去 10 年の平年(10 月 9 日)より 13日遅い初冠雪の確認です。去年の初冠雪は、10 月 21 日でした。 【写真を見る】冬の気配鳥海山で初冠雪を確認（山形）