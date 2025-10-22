歌手の氷川きよしさんは10月20日、自身のInstagramを更新。熊本県・熊本市でのプライベートショットを公開し、ファンの注目を集めています。【写真】氷川きよしの美脚際立つミニ丈コーデ美脚引き立つコーデを披露氷川さんは「大分から熊本へ」とつづり、1本の動画と2枚の写真を投稿。グッチのセットアップに黒いキャップとローカットスニーカーを合わせたコーディネートを披露し、すらりとした脚の美しさが際立っています。コメン