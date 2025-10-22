女性が生涯に産む子供の数を示す合計特殊出生率で、韓国は2023年に過去最低の0.72という衝撃の数値を叩き出した（24年は0.75に微増）。韓国社会に一体何が起きているのか。フリーライターの菅野朋子さんは「SNS利用率が9割を超える韓国では、日本以上に他人と比較する文化が醸成されている。『こんな環境では子供は幸せになれない』と思う若者も少なくない」という――。※本稿は、菅野朋子『韓国消滅の危機人口激減社会のリアル