東京都は、水素バリューチェーン推進協議会や東京ハイヤー・タクシー協会に加盟する、トヨタ自動車、岩谷産業、日本交通などと合同で燃料電池車（FCV）の普及に乗り出す。9月3日には水素で走るタクシーが走行開始し、FCバスやFCトラックなども展示された。「EVシフト」に慎重だったトヨタが、なぜ燃料電池車の開発に力を入れるのか。佐藤恒治社長が、ノンフィクション作家・野地秩嘉さんの単独インタビューに答えた――。写真提供