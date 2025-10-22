「スズライド2」に「いいじゃん！」の声も！スズキは、「ジャパンモビリティショー2025」（プレスデー：2025年10月29日〜30日、一般公開日：10月31日〜11月9日）において、「SUZU-RIDE 2（スズライド2）」（コンセプトカー）を世界初公開します。カッコ良く進化した「スズライド2」今回の出展テーマには、2025年2月の新中期経営計画で発表されたコーポレートスローガン「By Your Side」が掲げられており、スズキブースでは軽乗