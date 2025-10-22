◆バレーボール▼イタリア１部リーグ（セリエＡ）第１節ペルージャ３（２２―２５、２５―１６、２５―２３、２５―１９）１モンツァ（２１日、イタリア・モンツァ）昨季プレーオフ３位のペルージャは敵地でモンツァをセットカウント３―１で下し、開幕白星を飾った。ペルージャ２季目で男子日本代表主将の石川祐希は全セット（Ｓ）で先発し、ブロック１得点を含むチーム２位の１８得点と躍動。右脚を気にしながらセメニ