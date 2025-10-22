俳優の市原隼人さん（38歳）が、自身が主演を務める人気シリーズの最新作、『おいしい給食 炎の修学旅行』（10月24日（金）公開）に出演。給食マニアの教師・甘利田幸男役を時にコミカルに、時に熱く好演しています。同作は、給食至上主義の教師と給食マニアの生徒の、どちらが給食をおいしく食べるかというバトルを描く学園グルメコメディーですが、舞台となる80年代の日本に残る道徳心なども魅力と、市原さんは言います。2