福岡県警田川署は22日、田川市伊田の店舗内で21日午後6時半ごろ、女子高校生が男からスマートフォンでスカート内を撮影される事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人は30〜40代の黒色短髪、身長165くらいの小太り。黒色シャツ、紺色作業ズボンを着用していたという。