【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：46,924.74 △218.16（10/21）NASDAQ：22,953.67 ▼36.88（10/21） 1.概況 前日の米国市場は高安まちまちでした。主力銘柄の決算発表が本格化する中で、好決算を発表した銘柄への買いが指数を支えました。半面、最高値圏で推移する中で、持ち高調整の売りなどが相場の重荷となりました。ダウ平均は1ドル高と小幅高で取引を開始すると、その後は上げ幅を拡大す