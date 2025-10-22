ドジャースは2025年のMLBレギュラーシーズン開幕時から、過去20年以上で最も優勝確率の高いチームとされていた。そして今、2年連続のワールドシリーズ（WS）制覇を目指す“圧倒的本命”としてブルージェイズとの対戦に臨む。スポーツ専門局「ESPN」電子版が22日に伝えた。「ESPNBET」によると、ワールドシリーズの優勝オッズはドジャースが−210（210ドルを賭けて100ドルの利益が得られる）、対するブルージェイズは＋175（1