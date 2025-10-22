¹â»Ô¼óÁê¤Ï¿·Æâ³ÕÈ¯Â­¤ËÊ»¤»¤Æ¼óÁê´±Å¡¤Î¼çÍ×´´Éô¤ò°ì¿·¤·¤¿¡£¼«¤éµ¯ÍÑ¤·¤¿´´Éô¤È°ìÂÎ´¶¤ò¾úÀ®¤·¡¢´±Å¡°ì´Ý¤ÇÀ¯¼£²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¤À¡£Ä¹´üÀ¯¸¢¤òÃÛ¤¤¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÎÇÛÃÖÊýË¡¤òÆ§½±¤·¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£ºÇÂç¤Î¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤Ï¡¢³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Î»ÊÎáÅã¤È¤Ê¤ë¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶ÉÄ¹¿Í»ö¤À¡£Çò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÔÀî·Ã°ì¡¦Á°´±Ë¼ÉûÄ¹´±Êä¤Ç¡¢º£·î£±£°Æü¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Âç»È¤È¤¹¤ë¿Í»ö¤¬³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÊ¤¤·¤¿¡£¼óÁê