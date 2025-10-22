ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は２１日（日本時間２２日）、オンライン取材に応じ、大谷翔平投手がＭＶＰトロフィーをクラブハウスに置いたことについて「驚きはない」と語った。前日、ワールドシリーズへ向けて練習を公開したドジャース。クラブハウスの中央には大谷がナ・リーグ優勝決定シリーズで受賞したＭＶＰのトロフィーが置かれた。刻印部分を隠すように、「ＴＥＡＭＥＦＦＯＲＴ」（チーム努力）と書かれていた