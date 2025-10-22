北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（朝鮮通信＝共同）【ソウル共同】韓国軍合同参謀本部は22日、北朝鮮が同日午前8時10分（日本時間同）ごろ、首都平壌に近い黄海北道中和付近から北東の方向へ短距離弾道ミサイルと推定される数発を発射したと明らかにした。北朝鮮の弾道ミサイル発射は今年5月以来。韓国南東部の慶州で開かれるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に合わせて米国のトランプ大統領や中国の習近平国家主席が来