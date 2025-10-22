153円までの「高市円安」をもたらした財政赤字拡大懸念 10月4日の自民党総裁選で高市氏が勝利すると、直後から円安が大きく進み、米ドル高・円安は一時153円台を記録した。この急激な円安は日米金利差（米ドル優位・円劣位）の変化で説明できる範囲を大きく超えたものであり、あえて言えば金利差ではなく日本の金利、特に長期金利上昇に連れたと見られる（図表1参照）。【図表1】米ドル／円と日本の長期金利（2025年1月～）