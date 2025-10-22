エジプト出身のタレント、フィフィ（49）が22日までにX（旧ツイッター）を更新。「同じ事務所」所属の人物が高市早苗首相内閣の閣僚になることにふれつつ、大喜びした。フィフィは閣僚名簿が発表される前の21日昼すぎの更新で、片山さつき参院議員（66）が財務相に起用されることが固まったことを報じた記事を添付。「財務省の裏の裏まで精通している片山さつきさんですからね、高市さんの本気度！すごい」と書き出した。さらに、