東京・上野の貴金属店で昨年3月、ネックレスなどを試着したまま逃げて盗んだとして、警視庁は22日までに、窃盗容疑で指示役とみられる指定暴力団住吉会系組員の男ら2人を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。