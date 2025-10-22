レディースファッションを取り扱う「ハニーズ」では、2025年10月20日から26日までの期間、お買物券がもらえるキャンペーンを開催中です。最大1万円分のお買い物券がもらえる10月26日までの期間、店舗限定で購入金額に応じてお買い物券がもらえるキャンペーンを実施しています。たとえば、購入金額が3000円〜4999円までなら500円、5000円〜7999円までなら1000円のお買い物券がもらえます。その後も購入金額が2000円増えるごとにお買