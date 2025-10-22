漫才コンビ「黒帯」が22日までにYouTubeを更新。結婚したことで女性ファンが離れてしまう不安を打ち明けた。黒帯の大西進（37）てらうち（38）は10月15日、よしもと漫才劇場（大阪）で2人そろって結婚したことを発表した。相手はともに一般女性で、互いに婚姻届の証人となった。てらうちは「どのぐらいファンが減ったのか視覚化したい。劇場に来てくれる男女比なんかも変わるのかな？どうなるのか分からん」と、結婚によるファン