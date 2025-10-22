２２日の東京株式市場は強弱観対立のなかやや売り優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比６４円安の４万９２５２円と反落。 前日の欧州株市場は高安まちまちながら主要国の株価は堅調な動きが目立ち、仏ＣＡＣ４０は約１年５カ月ぶりに史上最高値を更新した。また、米国株市場でもＮＹダウが約３週間ぶりに最高値を更新するなどリスク選好の流れにあるほか、足もと外国為替市場でドル高・円安方向に振れていることもポジ