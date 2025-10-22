“オタクの聖地”秋葉原は、もう日本のゲームやアニメの独壇場ではなくなっている（写真：まちゃー／PIXTA）【グラフを見る】秋葉原を訪れるインバウンド客の国別人口かつて“オタクの聖地”と呼ばれた秋葉原が、いま静かに姿を変えつつある。ここはもはや日本メーカーの“牙城”ではない。アニメやゲーム広告に電気街──その街を象徴する風景の裏で、勢力図が塗り替わりつつある。本記事は『ニッポン華僑100万人時代』より一部抜