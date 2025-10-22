22日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比50ポイント高の2万9335ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万9316.52ポイントに対しては18.48ポイント高。 株探ニュース