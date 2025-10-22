道は、2025年10月22日、白老町内の養鶏場で鳥インフルエンザを確認し、約45万9000羽を殺処分することが決まったと発表しました。白老町内の養鶏場から10月21日、「ニワトリが40数羽死んでいる」と胆振家畜保健衛生所に連絡があり簡易検査の結果、高病原性鳥インフルエンザに感染している疑いがあることが判明しました。22日午前6時、同保健衛生所が実施した確定検査（遺伝子検査）で鳥インフルエンザの陽性が確認されたということ