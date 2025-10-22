「原付バイク」と聞いて真っ先に思い浮かぶのがホンダの「スーパーカブ」だ。買い物や通勤、あるいは中華料理の出前を支える「生活の足」としての活躍には、頭の下がる思いがする。そんなスーパーカブに追加となった「新基準原付」はどんなバイク? 実物をチェックしてきた。「CB」シリーズと並び、ホンダのバイクの「顔」ともいえる「スーパーカブ」に新基準適合モデルが登場! どんなバイク?原付バイクの取り回しは継承できた?初代